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Rusya'dan Türkiye'ye rekor seviyede doğalgaz ihracatı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, geçen yıl Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederek rekor kırdığı öğrenildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:28
Rusya'dan Türkiye'ye rekor seviyede doğalgaz ihracatı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, geçen yıl Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederek rekor kırdığı öğrenildi.

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün  inşatının tamamlandığını belirtti.

Böylelikle TürkAkım projesinin deniz kısmına yönelik inşaatta yüzde  38'lik kısmın tamamlandığını ifade eden Miller, projenin aktif bir şekilde  ilerlediğini bildirdi.

Miller, Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını  belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29  milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz  ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metreküp daha yüksek."  ifadesini kullandı.

TürkAkım'ın güzergahında olması planlanan Macaristan'a ihraç edilen  doğalgazın da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artarak 6,9 milyar  metreküpe yükseldiğine dikkati çeken Miller, geçen yıl Bulgaristan'a 3,3 milyar  metreküp, Yunanistan’a 2,9 milyar metreküp ve Sırbistan'a da 2,1 milyar metreküp  doğalgaz ihraç edildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:28
  1. Gazprom
  2. doğalgaz
  3. Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey
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