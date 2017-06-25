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Rus seyyah: Dünyanın en konuksever insanları Türk şoförleri

Rus seyyah ve fotoğrafçı Rüstem Şigapov, Türkiye gezisinden hoş izlenimlerle döndüğünü anlatarak, "Bence dünyanın en konuksever insanları Türk şoförleri" dedi.

25 Haziran 2017 Pazar 10:24
Rus seyyah: Dünyanın en konuksever insanları Türk şoförleri

Türkiye izlenimlerini anlatan Rus seyyah Şigapov duygularını şöyle aktardı:

'TÜRK ŞOFÖRLER İNSANI YOLDA BIRAKMAZ'

"Yaklaşık 3 hafta önce Türkiye'deydim. Ben genelde dünyayı otostopla dolaşmayı seven insanım. Türkiye'de ise otostopla dolaşmak en iyisi. Türk şoförler insanı yolda bırakmaz, hemen yardıma koşar. Ben bunu gözlerimle gördüm ve bizzat yaşadım. İstanbul'dan Kapadokya'ya otostopla geldim. Kapadokya'da bir kaç gün kaldım. Çok güzel tarihi bir bölge. Güzel fotoğraflar çektim. Daha sonra Erzurum üzerinden Türk-Gürcü sınırına kadar otostopla ulaştım. Farklı araçlara bindim. Fakat şoförlerin hepsi çok konuksever ve yardımsever. Yolda fazla beklemiyordum. Hemen başka şoförler bana yardımcı oluyordu. Bence dünyanın en konuksever insanları Türk şoförleri. Özellikle de TIR şoförleri."

Rus seyyah Rüstem Şigapov 

İLK FIRSATTA TEKRAR TÜRKİYE'YE SEYAHAT ETMEYE HAZIRIM

"Çay ikram ediyor ve yoldaki restoranlarda yemek ısmarlıyorlardı. Bana yemek parasını ödetmiyorlardı. "Sen bizim misafirimizsin" diyorlardı. Hatta bir TIR şöförü beni evine davet etti. Genelde Türkiye'de karşılaştığım insanlar çok iyi davrandılar bana. Türkiye'den güzel izlenimlerle döndüm. İlk fırsatta tekrar Türkiye'ye seyahat etmeye hazırım."

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 10:24
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Erzurum
  4. Kapadokya
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