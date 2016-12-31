Rus savaş uçaklarından El Bab’da risk temizliği

Rusya, terör örgütü daeş’in El Bab’ın güneyindeki takviye yollarına hava harekatı düzenlemeye başladı. TSK tarafından yapılan açıklamada, Rusya hava unsurları tarafından El Bab’ın güneyindeki daeş hedeflerine 3 kez hava harekatı düzenlendiği ve bunun sonucunda 12 daeş’li teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre TSK uçaklarının da El Bab ve buranın hemen batısındaki Dağlabaş bölgesine hava harekatı düzenlediği ve daeş’e ait 17 hedefin de bu noktalarda vurulduğu kaydedildi. Askeri kaynaklar Rus operasyonun TSK’nın El Bab harekatıyla doğrudan destek olmadığı, ortak düşman daeş’e karşı daha önce yürütülen koordinasyon kapsamında hedeflerin vurulduğunu belirtti.

Rus uçaklarının El Bab’ın güneyindeki noktaları vurmasını değerlendiren Karar yazarı ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar El Bab’da güneye doğru gidildikçe rejim güçleri ile karşı karşıya gelme riskinden dolayı bu noktalarda Rus uçaklarının devreye girdiğini kaydederek şunları söyledi: “Terör örgütü daeş, El Bab’ın güneyindeki bu bölgeyi kullanarak terörist takviyesini yapıyor. Anladığım kadarıyla hem Suriye ile ilgili mutabakat ve hem de terör gruplarının temizlenmesiyle ilgili kararlılık boyutunda Türkiye’nin elini güçlendirecek olan bir yardımı da Rusya yapıyor. Yani aşağı tarafta bombalanamayacak olan ve belli riskleri taşıyan bölgeye TSK girmeden Rus uçaklarının desteği sağlanmış oluyor. Bu şekilde de aşağıda kalan güney kısmının emniyeti de sağlanmış oluyor.”

Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci de, Rus uçaklarının El Bab güneyindeki hava harekatının Türkiye’nin diplomasi başarısı olduğunu söyledi. Cevizci, “Rus uçaklarının El Bab’ta devreye girmesini Türkiye’nin dış diplomasi de yürüttüğü bir başarı olarak görüyorum. Bir yıl önce savaşa gireceğimiz bir ülke ile şu an Suriye’de ortak bir operasyon düzenliyor olmak büyük bir başarıdır. Bu, bazı ihtilaflı konularda da bazı uzlaşmaların olacağının büyük bir kanıtıdır. Bir sonraki aşamada en temel ihtilaflı konular olan ılımlı muhalefet ile Esad konusunda da gelişmeler yaşanabilir” dedi.

BOMBALI ARAÇLARA SİVİL KALKANI

Sultan Murat Tugayı Komutanı Fehim İsa, Fırat Kalkanı Harekatı’nın geldiği son noktayı anlattı: “El Bab’ın sıfır kilometresindeyiz. Batı, güney ve doğu tarafından çevirmiş durumdayız. İstihbarat bilgilerimize göre orada teröristlerinin sayısı azaldı, ellerinde kalan tek silah bombalı araçlar. (16 askerin şehit düştüğü saldırı) Gün ışığıyla orada teröristler tank savarları ve 3 tane bombalı araçla saldırı yaptı. Teröristler sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bombalı araçlarını sivillerin arasında saklıyor. TSK havadan imha etmesin diye, ilerlememizi yavaşlatmak için bunu yapıyorlar.”

SÖZDE EMİRE HAVADAN İMHA

El Bab’da önceki gün gerçekleştirilen hava harekatında araç içinde bulunan daeş’in sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi ve korumalarının etkisiz hale getiril. Kimlik tespit çalışmaları devam eden Tunusi’nin, Rakka’daki etkin terör örgütü elebaşlarından biri olduğu, El Bab bölgesine özellikle seçilip gönderildiğini aktaran güvenlik kaynakları, bu durumun daeş’in El Bab’a verdiği önemin en önemli göstergesi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. Ayrıca yine önceki gün Suran bölgesinde daeş’li teröristlerce sivil halkı hedef alan bombalı araç saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

‘ÇOCUĞUMUZ BANA EMANET YİĞİDİM’

El Bab’ın bulunan Azrak’ın güneyinde şehit düşen evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 43’üncü şehidi olan Güzel’in annesi Yeter Güzel, oğlunun tabutuna sarılarak “Kokun güzel geliyor yiğidim, anan kurban olsun, kalk hadi. Komutanların geldi başında seni bekliyorlar” diyerek ağıt yaktı. Eşinin üniformasını giyen Sümeyya Güzel de “Çocuğumuz bana emanet. Yiğidim, sana hakkım helal olsun vatanımız da helal etsin. Ben senin eşin olmaktan gurur duyuyorum” diyerek ağladı.

‘ZIRHLI SEVKİYAT’ SÜRÜYOR

İstanbul 66. Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait 37 adet zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) trenle Gaziantep’e getirildi.