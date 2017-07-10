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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
Amiral Essen
rus donanması
istanbul boğazı
Ad Soyad
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