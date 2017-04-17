Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Muharrem İnce referandumu doğru tahmin etmiş!

CHP'li Muharrem İnce olağanüstü kurultay çağrısında bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmuş ve ' Hatta önümüze referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği bu yönetimi yeniden yenecektir. Ben bunu görüyorum. Hatta önümüze bir başkanlık sistemi referandumu gelirse Erdoğan6 kez yendiği bu yönetimi yeniden yenecektir” demişti.