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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:32

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', bu sabah Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı.

Gemi saat 08.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

EGE'YE DOĞRU YOL ALDI

Saat 10.15'te boğazın, manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu dönen Rus Donanması'na ait gemi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Türk Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği Rus savaş gemisi, Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

 
EtiketlerRUSYADONANMAGEMİTÜRKİYE
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