Rus savaş gemisi boğazdan geçti
Rus donanmasına ait 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.28 Aralık 2017 Perşembe 12:53
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' Rus savaş gemisi, saat 10.30’da Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Güvertesinde can kurtaran yelekli personelin görev yaptığı geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.