Rus savaş gemileri Manila'yada

Rus Pasifik Filosu'na ait 3 savaş gemisinin, 6 günlük iyi niyet ziyareti çerçevesinde Filipinler'in başkenti Manila'ya geldiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rus destroyerleri Amiral Vinogradov ve Amiral Panteleyev'in yanı sıra Barus Butoma tankeri Manila'nın Güney Limanı'na demirledi.

Filipinler ajansının haberinde, 6 gün ülkede kalacak Rus savaş gemilerinin, iki ülke arasındaki askeri iş birliği programının geliştirilmesi amacıyla Manila'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Haberde, denizaltı savar savaş gemisinin, Filipinli yetkililer, yabancı diplomatlar ve yöre halkı tarafından gezilmesine izin verileceği kaydedildi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ay başında Rus hükümetinin, ülkesine 5 bin Kalaşnikof, bir milyon cephane ve askeri kamyon hibe edeceğini açıklamıştı.