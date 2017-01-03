Rus savaş gemileri Manila'da!

Rusya'nın Pasifik Komutan Yardımcısı Tümamiral Mikhailov, terörizm ve korsanlarla mücadelede Filipinler'e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı

Rus savaş gemileri Manila'da!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:10
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Rus savaş gemileri, iyi niyet ziyareti çerçevesinde  Filipinler'in başkenti Manila'daki limana ulaştı. 

Yerel basında yer alan Haberlerde, Rus Deniz Kuvvetleri yetkililerinin  de bulunduğu savaş gemilerinin ülkede 4 gün kalacağı belirtildi.

Rusya'nın Pasifik Komutan Yardımcısı Tümamiral Eduard Mikhailov,  Manila'nın Güney Limanı'nda yaptığı açıklamada, terörizm ve korsanlarla  mücadelede Filipinler'e destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
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erör ve korsanlığın en önemli sorunlar arasında bulunduğuna işaret  eden Mikhailov, ülkesinin bu sorunlarla mücadele tecrübe sahibi olduğunu ve bunu  gelecekte yapılabilecek tatbikatlarla Filipinler'le paylaşabileceklerini  belirtti.
 
Ziyaret kapsamında her iki ülkenin Deniz Kuvvetleri yetkililerinin bir  araya geleceğini aktaran Mikhailov, ziyaretin ortak deniz tatbikatıyla sona  ereceğini ifade etti.
Mikhailov, Rusya'nın Filipinler, Çin ve Malezya'nın da katılımıyla  ortak deniz tatbikatı düzenlemek istediğini kaydederek bölgenin güvenliğinin asıl  görevleri olduğunu vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 9 Mayıs'taki seçimleri  kazanmasının ardından "Manila'nın Washington yönetimine bel bağlamayacağını,  bağımsız bir dış politika yürüteceğini" açıklamış, hatta Mindanao'daki ABD özel  kuvvetlerinin geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Duterte, 13 Eylül'de, Filipinler ordusunun yabancı ülkelerle Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların yakınlarında tatbikat ve devriye yapmasına izin vermeyeceğini belirtmişti. Filipinler'in başka ülkelere  ait bölgelerde herhangi bir düşmanca harekette bulunmasını istemediğini  vurgulayan Duterte, "Ben orada Çin ya da Amerika ile devriye yapmak istemiyorum,  sadece kendi bölgelerimizde devriye yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
 
Duterte, 27 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında da Çin ve Rusya  ile ticari ortaklıklar oluşturmayı arzuladığını belirterek, bunun, Filipinler'in  uzun süredir müttefiki olan ABD ile ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade etti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 7 Ekim'de, Güney Çin  Denizi'nde ortak devriye ve deniz tatbikatı yapmaya hazırlanan ABD ordusuna, bu  planlarını askıya almasını söylemişti. Direnişçilere karşı insansız gözetleme  uçağı kullanma faaliyetine katılan 107 ABD askerinden ülkenin güneyinden  ayrılmalarının isteneceğini belirten Lorenzana, Devlet Başkanı Rodrigo  Duterte'nin de her yıl ABD ile ortaklaşa yürütülen 28 askeri tatbikatın  durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti. ABD güvenlik politikasına karşı  tutum takınırken, Çin ve Rusya ile iletişime geçildiğini kaydeden Lorenzana,  Duterte'nin kendisinden, savunma ekipmanları konusunda görüşmeler yapmak üzere  Pekin ve Moskova'yı ziyaret etmesini istediğini kaydetmişti.
 

 
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