Rus savaş gemileri 'iyi niyet için' Filipinler'de

Rus savaş gemileri, iyi niyet ziyareti çerçevesinde Filipinler'in başkenti Manila'daki limana ulaştı.



Yerel basında yer alan haberlerde, Rus Deniz Kuvvetleri yetkililerinin de bulunduğu savaş gemilerinin ülkede 4 gün kalacağı belirtildi.



Rusya'nın Pasifik Komutan Yardımcısı Tümamiral Eduard Mikhailov, Manila'nın Güney Limanı'nda yaptığı açıklamada, terörizm ve korsanlarla mücadelede Filipinler'e destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Terör ve korsanlığın en önemli sorunlar arasında bulunduğuna işaret eden Mikhailov, ülkesinin bu sorunlarla mücadele tecrübe sahibi olduğunu ve bunu gelecekte yapılabilecek tatbikatlarla Filipinler'le paylaşabileceklerini belirtti.



Ziyaret kapsamında her iki ülkenin Deniz Kuvvetleri yetkililerinin bir araya geleceğini aktaran Mikhailov, ziyaretin ortak deniz tatbikatıyla sona ereceğini ifade etti.



Mikhailov, Rusya'nın Filipinler, Çin ve Malezya'nın da katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenlemek istediğini kaydederek bölgenin güvenliğinin asıl görevleri olduğunu vurguladı.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 9 Mayıs'taki seçimleri kazanmasının ardından "Manila'nın Washington yönetimine bel bağlamayacağını, bağımsız bir dış politika yürüteceğini" açıklamış, hatta Mindanao'daki ABD özel kuvvetlerinin geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.



Devlet Başkanı Duterte, 13 Eylül'de, Filipinler ordusunun yabancı ülkelerle Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların yakınlarında tatbikat ve devriye yapmasına izin vermeyeceğini belirtmişti. Filipinler'in başka ülkelere ait bölgelerde herhangi bir düşmanca harekette bulunmasını istemediğini vurgulayan Duterte, "Ben orada Çin ya da Amerika ile devriye yapmak istemiyorum, sadece kendi bölgelerimizde devriye yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Duterte, 27 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında da Çin ve Rusya ile ticari ortaklıklar oluşturmayı arzuladığını belirterek, bunun, Filipinler'in uzun süredir müttefiki olan ABD ile ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade etti.



Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 7 Ekim'de, Güney Çin Denizi'nde ortak devriye ve deniz tatbikatı yapmaya hazırlanan ABD ordusuna, bu planlarını askıya almasını söylemişti. Direnişçilere karşı insansız gözetleme uçağı kullanma faaliyetine katılan 107 ABD askerinden ülkenin güneyinden ayrılmalarının isteneceğini belirten Lorenzana, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de her yıl ABD ile ortaklaşa yürütülen 28 askeri tatbikatın durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti. ABD güvenlik politikasına karşı tutum takınırken, Çin ve Rusya ile iletişime geçildiğini kaydeden Lorenzana, Duterte'nin kendisinden, savunma ekipmanları konusunda görüşmeler yapmak üzere Pekin ve Moskova'yı ziyaret etmesini istediğini kaydetmişti.