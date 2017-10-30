Rus savaş gemileri Akdeniz'e indi

Rusya'nın Batı Askeri Birimi'nden yapılan açıklamada, Baltık Filosu'na bağlı ‘Boykiy', ‘Boobrazitelnıy' isimli hafif savaş gemileri ve ‘Kola' isimli tanker gemisinin Akdeniz'e giriş yaptığı belirtildi.

Gemilerin, Akdeniz'in batısındaki diğer Rus gemilerin bulunduğu bölgeye takviye olunacağı, mürettebatının askeri tatbikat ve uçuşlar gerçekleştireceği aktarıldı.

Gemiler 14 Ekim'de Baltıysk askeri limanından ayrılmış ve mürettebatları Atlantik Okyanusu'nda askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.