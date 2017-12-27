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Rus muhalif lider halkı sokağa çağırdı

Rus muhalif Navalnıy, Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylığının reddedilmesi üzerine destekçilerinden sokaklara çıkmalarını istedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:24
Rus muhalif lider halkı sokağa çağırdı

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, Rusya’daki başkanlık seçimlerine yönelik boykot çağrısını desteklemek için halkı sokağa çağırdı.

Navalnıy, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Rusya’da 18 Mart 2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerini boykot çağrısını yineledi.

Seçimlerde oy vermenin anlamsız olduğunu savunan Navalnıy, “Kremlin’i ilgilendiren tek konu, seçimlere katılacak insan sayısının yüksek görünmesi. O halde bu seçimlerde oy vermenin de bir anlamı yok. Geriye kalan tek seçenek seçimlerin boykot edilmesidir. Tüm Rus halkını boykot kararını desteklemek için 28 Ocak'ta sokağa çıkmaya çağırıyorum.” dedi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonundan pazartesi yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 23:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alparslan1071Alparslan107145 dk önce
    Boyalı kağıdın kölelerinden bir köle Navalniy....Rotshildin kuklası....
  • AliAli45 dk önce
    Eyvah
  • safaynsafayn53 dk önce
    Büyük şeytan rahat durmuyor. Burada istediğini buladı, Rusya'yı karıştırmaya çalışıyor. Uyan Rus halkı olan size olur. Pozisyon zayıflatma taktiği.
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