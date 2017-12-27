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Rus muhalif Aleksey Navalnıy, halkı sokağa çağırdı

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Navalnıy, Rusya’daki başkanlık seçimlerine yönelik boykot çağrısını desteklemek için halkı sokağa çağırdı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:04
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, halkı sokağa çağırdı

Aleksey Navalnıy, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Rusya’da 18 Mart 2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerini boykot çağrısını yineledi.

Seçimlerde oy vermenin anlamsız olduğunu savunan Navalnıy, “Kremlin’i ilgilendiren tek konu, seçimlere katılacak insan sayısının yüksek görünmesi. O halde bu seçimlerde oy vermenin de bir anlamı yok. Geriye kalan tek seçenek seçimlerin boykot edilmesidir. Tüm Rus halkını boykot kararını desteklemek için 28 Ocak'ta sokağa çıkmaya çağırıyorum.” dedi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonundan pazartesi yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:04
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