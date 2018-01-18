Rus müdahalesini soruşturacak

DW Türkçe'nin haberine göre Facebook şirketi İngiliz hükümetinin baskısı üzerine internet hizmetlerinin Rusya'nın Brexit kampanyası için suistimal edilip edilmediğini araştırmayı kabul etti. Şirketin İngiliz parlamentosuna gönderdiği yazılı cevapta Rusya ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen Facebook hesaplarının inceleyeceği belirtildi.

İlk aşamada Rusya'nın üzerinde etkisi olduğu bilinen Facebook profillerinin Brexit referandumundan önce faal olup olmadıkları incelenecek. Facebook bu aktivitenin asgari düzeyde kaldığını, 2016 yılındaki ABD seçim kampanyası sırasında siyasi içerikli mesajlara ağırlık veren "Internet Research Agency" adlı hesabın İngiltere'deki halk oylamasından önce üç ilan için sadece bir dolar ödediğini duyurdu.

İngilere parlamentosunun yetkili komisyonu ise bu yanıtı yeterli bulmayıp Rusya bağlantılı başka Facebook hesapları olup olmadığının da araştırılmasını istedi. Facebook derinleştirilmiş araştırmanın zaman alacağını, bu çalışma için gerekli uzmanların başka işlerle de meşgul olduklarını ve İngiltere gizli servisinin analizlerinden yararlanmaya hazır olduklarını bildirdi.

FACEBOOK AVRUPA'NIN DA HEDEFİNDE

İngiliz parlamentosunun Dijital, Kültür ve Medya Komisyonu Başkanı Damian Collins referandum sürecinde Rus kaynaklardan Brexit ile ilgili internet sayfalarını tarayan bot'lar gönderildiğini belgelediklerini söyledi. Collins bu nedenle Rusların Facebook'a da el atmış olabileceklerini sözlerine ekledi.

Facebook, ABD'de aylarca süren araştırmalardan sonra Rus tarafının yoğun bir şekilde Amerikan toplumunda gerginlik yaratarak Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesine yardımcı olmasına imkân sağlamakla suçlanıyor. Fransa ve Almanya 2016 yılındaki seçimlerden önce on binlerce sahte Facebook hesabını geçici olarak kapatmıştı. Rusya hükümeti, referandum kampanyası sırasında Britanya'nın AB üyeliğinden çıkması için propaganda yaptıkları suçlamasını geri çevirmişti.