Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!

ABD ve Rusya arasında, dün akşam Başkan Barack Obama'nın kararını açıklamasıyla fırtına koptu. Obama'nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, dünya gündemini değiştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aynı sayıda ABD'li diplomatı sınır dışı etme teklifini Devlet Başkanı Vladimir Putin kabul etmedi. Putin, "ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesinin Putin'e önerildiğini duyurmuştu. Lavrov'un verdiği bilgiye göre, Putin'e verilen listede ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 31, St. Petersburg Konsolosluğu'ndan 4 diplomat yer alıyordu.

MEDVEDEV'DEN FACEBOOK MESAJI

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise, Lavrov'dan dakikalar önce Facebook hesabından bir mesaj paylaştı.

Medvedev, "Obama yönetimi Rusya karşıtı bir hissiyat içerisinde iktidardan gidiyor. ABD-Rusya ilişkilerini onarma niyetiyle göreve gelen Obama yönetiminin bu şekilde iktidardan gidiyor olması üzüntü verici" dedi.

ZAHAROVA: OBAMA'YI KAMÇILASANIZ BİLE...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Zaharova'nın Facebook'ta paylaştığı açıklama şöyle:

"Bunu yıllardır söylüyoruz: 8 yıldır Beyaz Saray’da olanlar… Bunlar iktidar değil, dış politikanın beceriksiz, hayal kırıklığı yaratan ve dar görüşlü grubu. Bugün Obama bunu resmi olarak kabul etti. En şaşırtıcı olanıysa, iki dönemlik başkanlık süresi boyunca uluslararası arenada hiçbir başarıya ulaşamayan Obama’nın, bunun yerine iktidarına 'kara bir lekeyle' nokta koyması.

Bu gruptan bir tek Kerry’ye üzülüyorum. Zira Kerry müttefik olmasa da profesyonel olmaya ve insani saygınlığını korumaya çalışıyordu. Üzerindeki iş arkadaşları ise dört yıl onunla alay etti, ona çelme taktı, çalışmasına müsaade etmedi.

Tanrı Kerry’nin çekmek zorunda kaldıklarını kimseye çektirmesin. Sayın Kerry, ABD’nin bu zorlu zamanlarında izin verin size dayanışmaya yönelik sözler sarf etmek isterim. Siz ülkenizin dış politikasının çökmesini önlemek için elinizden geleni yaptınız. Fakat bir Rus atasözünde dendiği gibi, Obama’yı kamçılasanız ne olur ki…

Bugün ABD’liler ne teröristler ne de düşmanlar tarafından değil, kendi başkanları tarafından küçük düşürüldü. Bu kez Washington’a tokadı, kendi efendisi attı.

Perde kapandı, kötü oynanan oyun bitti. Tüm dünya, salonun ta ön sıralarından balkonlara kadar, ABD’nin prestijine, yönetimine Barack Obama ve yarı cahil dış politika ekibi tarafından vurulan yıkıcı darbeyi görüyor. ABD’ye hiçbir düşmanı bundan daha kötüsünü yapamazdı."

SAN FRANCISCO'DA KONSOLOSLUK ÖNÜNDE PROTESTO

San Francisco'daki konsolosluk binası önünde toplanan Rus vatandaşları ise, sınır dışı kararını protesto etti. Konsolosluğa gelen Amerikalı Rus vatandaşları, bir süre kapı önünde bekleyerek içeri girmek istedi. ABD'nin kararına tepki gösteren ve kapı önünde megafon aracılığıyla Rus görevlilerle konuşan eylemciler, arka kapıdan belirli aralıklarla içeri alındı.

Anya adlı bir Rus, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler oluyor tam olarak bilmiyorum ama umarım Rusya ve Amerika arasındaki her şey düzelir" dedi.

Rus asıllı bilim insanı Olga Chervyakova ise ABD'nin diğer ülkelere yönelik bazı uygulamalarından endişe duyduğunu söyledi. Duygusallığa değil gerçekleri görmeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Chervyakova, "Sanırım ne yapmış olduğumuzu ve yapmamamız gerektiğini öğrenmemiz ve düzeltmemiz gerekir" diye konuştu.

Bu arada, binadaki Rusya bayrağının yarıya indirildiği görüldü.

72 SAAT SÜRELERİ VAR

ABD Başkanı Obama, söz konusu sınır dışı kararını Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle aldı. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlar 'persona non grata-istenmeyen adam' ilan edildi ve aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildi.

Başkan Obama, kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongre'ye bir rapor sunacak."

CUMHURİYETÇİLER DESTEK VERDİ

Obama'nın hamlesine Cumhuriyetçi politikacılardan da destek geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, kararının 'gecikmiş' bir adım olduğunu belirtti. Ryan, "Her ne kadar yönetiminin bugünkü adımı gecikmiş bir adım olsa da Rusya karşısındaki 8 yıllık başarısız politikaya son vermek için yerinde bir karar olmuştur" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin önde gelen siyasetçilerinden Arizona Senatörü John McCain ve Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da destek veren isimlerden. İkilinin ortak açıklamasında, "Obama yönetimi tarafından bugün açıklanan misilleme kararları çok gecikti ancak nihayetinde Rusya'nın Amerikan demokrasisine yönelik pişkin saldırı için ufak bir ceza oldu. Yeni Kongre'de Rusya'ya yönelik daha güçlü yaptırım girişimlerinin öncülüğünü yapma niyetindeyiz" denildi.

Demokrat Senatör Charles Schumer ise açıklamasında, yeni yönetime yaptırımları zayıflatmaması çağrısında bulundu. Schumer, "Seçim kampanyası ve geçiş sürecinde Rusya'ya aşırı yakın duran Trump yönetiminin mevcut rejimimizi veya yeni yaptırımları zayıflatmayı bir saniye bile düşünmemesini umuyorum" yorumunu yaptı.

TRUMP İNANMIYOR

Obama, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini daha önce söylemişti.

ABD Başkanı, yaptığı açıklamada, "Rusya'ya açıkça ve gizlice bizim seçeceğimiz bir zamanda ve yerde cevap vereceğiz" demişti.

Rusya'nın siber saldırı düzenlediğine inanmayan ABD'nin yeni başkanı Trump ise, görevi devraldığında istihbarat yetkilileriyle konuyu ele alacağını açıklamıştı.