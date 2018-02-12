Rus kuklası kripto işine girdi

Çeçenistan'nın Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Kadirov, Rus sosyal medya sitesi VKontakte resmi hesabında yaptığı paylaşımda, “Sürekli gelişen dijital teknolojiler dünyasında bir kişi yenilikleri kavrayabilmek istiyorsa kendini geliştirmelidir. Bu sebeple kripto para birimleri piyasasını takip etmek için Bitcoin satın almaya karar verdim. Daha önce blokchain (blok zinciri) teknolojisinin Çeçenistan Cumhuriyeti’nde uygulamaya konulacağını söylemiştim. Ayrıca yenilikçi ödeme sistemleriyle de ilgileniyorum” dedi.

Kadyrov kripto para birimleri piyasasının yasaklanmaması gerektiğini, bunun yerine piyasaların federal yasa tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Asıl olan, Çeçenistan vatandaşlarını finansal piramitlerden ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden korumaktır” dedi.