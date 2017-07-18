Rus kuklası Kadirov'dan Engin Altan Düzyatan'a ilginç istek!

Trt1 ekranlarında yayınlanan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin ünü o kadar çok yayılmış ki, başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a ilginç bir teklif bile gitmiş!

Yayınlandığı günlerde reytingin zirvesine oturan dizi, bazı kesimler için gözardı edilse de dizinin Çecen hayranları durumu başka bir yere taşımakta kararlı.

Milliyet gazetesinde yazan Ali Eyüboğlu, turizm ile uğraşan bir arkadaşının Engin Altan Düzyatan’a ulaşmak istediği ve telefonunu rica ettiğini söyleyince şaşırıp sormuş ve Çeçenistan’da Diriliş Ertuğrul’un nasıl bir etki yarattığını da öğrenince okuyucularıyla da paylaştı.

Ali Eyüboğlu, bakın diziyle ilgili hangi ilginç bilgiyi veriyor yazısında:

Oyunculuğun yanı sıra turizm sektöründe de çalışan bir arkadaşım, engin altan Düzyatan’ın telefonunu isteyince merak edip, sebebini sordum.

“Çeçenistan’da futbol sezonunda açılış vuruşunu ona yaptırmak istiyorlar” dedi. Düzyatan’ın telefonunu verdikten sonra bir fikri takip yapayım dedim. Telefonla aradığım arkadaşım şunları söyledi:

“Engin Altan Düzyatan’ı isteyen bizzat Çeçenistan Devlet Başkanı olduğu için herkesi seferber etmişler. Benden önce dört koldan gitmiş teklif.” Bu konuyu yazmamın sebebi şu:

TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş’ dizisi çift haneli reyting aldıkça, “Etrafımda bu diziyi izleyene rastlamadım. Kim izliyor, nasıl alıyor 13-15 reytingi?” diyenler var...

Cihangir ve Nişantaşı ahalisi ‘Diriliş’ izlemiyor olabilir, onca yıldız arasından Çeçenler, Düzyatan’ı ısrarla istediğine göre, bu da başka bir türlü bir reyting.