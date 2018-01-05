Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!

Twitter hesabından açıklama yapan Kadirov, "Donald Trump, uygun zaman geldiğinde ABD'nin İran'daki protestoculara hassas destek vermek istediğini söyledi. Daha önce Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Sırbistan, Vietnam ve diğer ülkelerin halkları da yardım almıştı" ifadelerini kullandı.

'İRAN İÇİN 'TRUVA ATI' HAZIRLIYORLAR'

Ayrıca Kadirov, ABD'nin İran'la ilgili açıklamalarına ilişkin mesajının sonunda ''İran için 'Truva atı' hazırlıyorlar'' uyarısını yaptı.