Rus kozmonotlar uzayda rekor kırdılar ama anteni yanlış taktılar

En uzun uzay yürüyüşü rekorunun artık yeni sahipleri var. 2 Rus kozmonot bu alandaki rekoru kırdı.

2 Şubat'ta iletişim anteni olarak kullanılan eskimiş elektronik kutusunu değiştirmek için uzay yürüyüşü yapan Rus kozmonotlar tam 8 saat 13 dakika boyunca uzay yürüyüşü yaptı.

UZAY YÜRÜYÜŞÜNE İMZA ATTILAR

Aslında planlanan yürüyüşün süresi bu kadar uzun olmayacaktı. Her şey planlandığı gibi gitmediği için ikili fazladan zaman harcamak gerekince, yeni bir uzay yürüyüşü rekoruna imza atıldı.

Ancak Rus kozmonotlar anteni yanlış şekilde takınca tüm çaba boşa gitmiş oldu. Zira görev sonunda anten olması gerekenin 180 derece tersi yönünde duruyordu.

Yeni rekorun sahiplerinden biri olan Alexander Misurkin istasyondan söktüğü eskimiş elektronik kutuyu uzaya fırlattı.



27 kilo ağırlığa sahip olan elekronik kutu uzay istasyonunun ilk hizmete girdiği dönemlerde, 1990'lı yıllarda yapılmış elektronik parçalardan oluşuyor.

NTV'de yer alan habere göre, tamir için uzay yürüyüşü yapılmasına neden olan anten hala işlev görüyor. Uzay istasyonuna dönen ekibin tamiri bitirmek için ise bir sonraki yürüyüşü 15 Şubat tarihinde yapacak.