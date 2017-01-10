Rus koyunu Türkiye'ye geliyor

Yalıhüyük'ün Arasöğüt mahallesinde ikamet eden Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Hasan Akan, kendi işini kurarak, farklı bir koyun çeşidi olan Romanov koyununun yetiştiriciliğini yapıyor. Koyun yetiştiriciliği yapan Akan, ilk olarak 50 Romanov koyun çeşidi ile başladığı işinde hedefinin 1000 koyuna ulaşmak olduğunu söyledi.

Romanov koyununu bin adete çıkarmayı hedefliyorum

Böyle bir projeyi gerçekleştirmek için uzun bir süre araştırma yaptığını ifade eden Akan; "Romanov koyununu iki üç sene araştırdım. Romanov koyununun diğer koyun çeşitlerine oranla daha fazla yavru vermesi, etinin yağsız, lezzetli ve kokusuz olması nedeniyle bu cins koyunu tercih ettik. Romanov koyununun tanesi 2 bin lira. Biz 50 adet Romanov koyunu aldık. Geçtiğimiz yılın Kasım ortalarında getirdik. O zamandan bu yana 15-20 tanesi yavru yaptı. Halen yavrulamak üzere gebe hayvanlarımız var. 2-3 aylık bir sürede 40-45 yavru olacak. Koyunların sütünü şuan yavrulara veriyoruz. Bize şuan 30-40 TL arasında maliyeti oluyor. İlerleyen süreçte Romanov koyununu bin adete çıkarmayı hedefliyorum" diye konuştu.

70-80 kilo ağırlığa ulaşıyorlar

Eti lezzetli. Türkiye'de bir çok yerli ırk yılda 1-2 doğum yapıyor. Bir batında 4 yavru doğurdukları oluyor. 12-14 ay zarfında Romanov cinsi koyun 6-7 yavru yapıyor. Romanov koyunları süratle büyüyor, 70-80 kilo ağırlığa ulaşıyorlar. Ülkemizdeki koyun ırkları 40-50 kilo gelirken, Romanov cinsi koyunlar bunların iki katı cüsseye ulaşıyor.