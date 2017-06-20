Rus keşif uçağına engelleme!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı bir SU-27 Flanker tipi savaş uçağının, ABD RC-135 tipi keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme yaptığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, söz konusu önlemenin 19 Haziran günü meydana geldiğini ve ABD ordusunun önlemeyi “güvenli olmayan ve profesyonel olmayan” bir yakınlaşma olarak nitelediğini söyledi.

Bazı haberlerde yer alan Rus uçağının Amerikan uçağına 5 fit (1,5 metre) kadar yaklaştığına yönelik iddiaları yanıtsız bırakan Davis, “Rus pilotunun uçağı üzerindeki zayıf kontrolünden dolayı, RC-135 komutanı, önlemeyi güvenli olmayan bir adım olarak değerlendirdi.” dedi.

Söz konusu önlemenin uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini ifade eden Davis, ABD uçağının, Rusya’nın Kaliningrad’daki stratejik askeri üssüne ne kadar mesafede olduğunu ise bilmediğini söyledi.