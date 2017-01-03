Rus kadın müslüman olup Elif adını aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 yıldır yerleşik yaşayan Rus uyruklu 30 yaşındaki Marina Seppa, İslamiyet'i seçerek 'Elif' adını aldı.

Rus kadın müslüman olup Elif adını aldı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 09:31
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Yaklaşık 1 yıldır Alanya'da yerleşik yaşayan psikolog Marina Seppa, Müslüman olmaya karar verdi. Şekerhane Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye gelerek Müslüman olmak istediğini belirten Marina Seppa, cami imamı Derya İnce ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

"GÜZELLİKLERİ GÖRDÜM"

Müslümanlığa geçmesiyle adını 'Elif' olarak değiştireceğini belirten Seppa, "İslam'daki güzellikleri gördüm, ayrım olmayan hallerini gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dinini kendime daha yakın düşündüm ve tercih ettim" dedi.

'İSLAM'IN TERÖRLE İLGİSİ YOK'

İslam dininin son yıllarda terörle anıldığına değinen Seppa, İslamiyet'in terörle bir ilgisi olmadığını söyledi. Yapılan ihtida töreninin ardından imam Derya İnce, Seppa'ya Kuran ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

Ülkehaber

 
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