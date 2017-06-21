Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını taciz etti
İsveç, Baltık Denizi üzerinde Rus jetlerinin bir İsveç savaş uçağını taciz ettiğini, bunun üzerine Rusya'nın Stockholm Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını bildirdi.21 Haziran 2017 Çarşamba 16:06
İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus jetlerinin Baltık Denizi'nde İsveç savaş uçağını taciz ettiği" kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisinin de konuyla ilgili bilgi vermek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT'de son günlerde ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı yaşandığı yönünde haberlere yer veriliyor.