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Rus istihbarat gemisi Boğaz'dan geçti

Rusya donanmasına aitistihbarat toplama gemisi 'Kildin' sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:51
Rus istihbarat gemisi Boğaz'dan geçti

Rus donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin' saat 08.15 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. İstihbarat gemisine  geniş güvenlik önlemleri altında  sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma 8 gemisi ve deniz polisi eşlik etti. İstihbarat gemisinin ön bölümünde bulunan askeri personelin  silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Bazı askerlerinde geminin güvertesinde İstanbul  Boğazını izledi. Gemide çok sayıda personelin de olduğu görülürken ,gemi yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak   Karadeniz'e açıldı.

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:51
  1. Rus gemisi
  2. istihbarat
  3. Boğaz
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