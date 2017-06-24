Rus istihbarat gemisi Boğaz'dan geçti

Rus donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin' saat 08.15 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. İstihbarat gemisine geniş güvenlik önlemleri altında sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma 8 gemisi ve deniz polisi eşlik etti. İstihbarat gemisinin ön bölümünde bulunan askeri personelin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Bazı askerlerinde geminin güvertesinde İstanbul Boğazını izledi. Gemide çok sayıda personelin de olduğu görülürken ,gemi yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.