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Rus isimden flaş açıklama: Afrin'de kazanan...

Rus askeri uzman Sivkov, Afrin Harekatı'nda kazananın Türkiye olacağını söyledi.

23 Ocak 2018 Salı 14:33
Rus isimden flaş açıklama: Afrin'de kazanan...

Rusya Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Sputnik'e verdiği demeçte, "NATO ülkeleri ile kıyaslanacak olursa, Türkiye en yüksek muharebe hazırlığı seviyesine sahip ülke ve muharebeye manevi ve teknik açıdan en üst seviyede hazır durumda. Ayrıca Türk askeri, ülke topraklarında da teröristlerle mücadele anlamında çok önemli bir deneyime sahip. Elbette Türkler galip gelecek. Bu konuda bir soru işareti yok" dedi.

'ABD, BÖLGEDE KUKLA DEVLETE SAHİP OLMAK İSTİYOR'

Bu arada Sivkov, Suriye topraklarındaki Kürt oluşumların 'ABD üretimi' olduğunu kaydetti.

Sivkov'a göre Kürtler, Washington'un desteğiyle bağımsız bir devlet kurmayı umduğu için ABD odaklı hareket ederken ABD de Kürtler aracılığıyla bu bölgede bir kukla devlet sahibi olmayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:33
  1. Rus askeri uzman Sivkov
  2. afrin harekatı
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