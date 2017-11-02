"Rus hacker'lar sadece Amerika seçimlerini hedef almadı"

En az 19 bin zararlı yazılım, onlarca sahte elektronik posta ve 100'den fazla korsan hedefiyle yapılan mülakatı içeren veri tabanını baz alan listeye göre, Rus bilgisayar korsanları tüm dünyada en az 4 bin 700 kişinin Gmail hesaplarına girmeye çalıştı.



Secureworks'un Fancy Bear olarak bilinen bir korsan grubunun "oltalama" operasyonlarının bir kısmını yanlışlıkla internete yüklemesiyle elde ettiği liste, Rus bilgisayar korsanları ile ABD başkanlık yarışını etkileyen sızıntılar arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu gösteriyor.



Mart 2015-Mayıs 2016 tarihlerini kapsayan listeye göre, hedeflerin çoğu ABD, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Suriye'de bulunuyor. ABD'de elektronik postaları hedef alınan kişiler arasında, dönemin Dışişleri Başkanı John Kerry, eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, dönemin NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Philip Breedlove ve seleflerinden General Wesley Clark bulunuyor.



Boeing, Raytheon ve Lockheed Martin gibi savunma ortakları, üst düzey istihbarat yetkilileri, Demokratlardan çok sayıda kişinin yanı sıra Cumhuriyetçilerden de bazı isimlerin hedef alındığı belirtildi.



Fancy Bear grubu, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Kiev yönetiminden Devlet Başkanı Petro Poroşenko, oğlu Aleksey Poroşenko, eski ve mevcut bazı bakanlar ile 20'den fazla milletvekilinin aralarında bulunduğu en az 545 hesabı ele geçirme girişiminde bulundu.



Korsan grubu, Rusya'da en çok hükümet karşıtlarına ve gazetecilere odaklandı. Hedefler arasında Kremlin'in hasmı olarak görülen iş adamı Mikhail Khodorkovsky, müzik grubu Pussy Riot'tan Maria Alekhina, 100'ün üzerinde sivil toplum yetkilisi, yolsuzluk karşıtı aktivist Aleksey Navalni ve yardımcıları yer alıyor.



Öte yandan AP, Secureworks verilerinin, "Fancy Bear grubu tarafından gönderilen zararlı bağlantıların yüzde 95'inin Moskova'da mesai saatlerinde, pazartesiden cumaya 09.00-18.00 saatleri arasında oluşturulduğunu" gösterdiğini aktardı.