Rus Genelkurmay Başkanı'ndan ABD açıklaması

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'de ABD'ye ait üste teröristlerin eğitildiğini iddia etti. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Gerasimov, ABD'nin El Tanf'taki üssünün Suriye ordusu tarafından abluka altına alındığını belirtti.

'ÜSTE MİLİTANLARIN EĞİTİLDİĞİ AÇIK'



Üssün 55 kilometre uzaklıktan çevrelendiğini ve bölgenin hükümet güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Gerasimov "Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi" dedi.

Gerasimov, birkaç aydır üsten bir militan hareketliliği olduğunu, kontrolün daha zayıf olduğu dönemde El Tanf'tan 350 militanın ayrıldığını ifade etti.

Gerasimov "Karyatayn kentinin ele geçirilme tehlikesi oldu, zamanında tedbir aldık. Militanlar etkisiz hale getirildi. Kamptan gelen esirler de vardı. Üste militanların eğitildiği açık. Bölgede ayrıca Suriye'nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampı var" dedi.

'ŞADDADİ KAMPINA 800 MİLİTAN GELDİ'



BBC'nin ABD ile Kürtlerin ortak operasyonuyla militanların Rakka'dan güvenli bir şekilde Suriye'deki Şaddadi kampına tahliye edildiğini ortaya koyan haberine de değinen Gerasimov,"Bu bölge Kürtlerin kontrolünde bir bölge ve burada ayrıca ABD'ye ait bir üs bulunuyor. Şaddadi kampına ayrıca Fırat Nehri'nin doğusundan 800 kişi geldi. Bunlar DAEŞ militanları" ifadelerini kullandı.

Gerasimov, DAEŞ militanlarının ‘Yeni Suriye Ordusu' ismi altında bir araya geldiğini ve amaçlarının Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu ifade etti. Gerasimov, Suriye topraklarının DAEŞ'den temizlendiğini, ABD'nin El Tanf'ta kalmasının mantıksız olduğunu da söyledi.

Tanf'taki üssünün geçici olduğunu savunan ABD ise üste DAEŞ'e karşı savaşacak güçleri eğittiğini söylüyor. ABD daha önce de Rusya'dan gelen bu yöndeki iddiaları kabul etmemişti.

'ABD UÇAĞI, RUS UÇAKLARIYLA TEHLİKELİ BİR OYUN OYNADI'



Gerasimov, 13 Aralık'ta ABD'li bir F-22 savaş uçağının Suriye semalarındaRus uçaklarına karşı saldırı gerçekleştirircesine tehlikeli bir oyun oynadığını da belirtti.

Gerasimov, olayı şöyle anlattı: "13 Aralık'ta tatsız bir olay yaşandı. İki Su-25 uçağımız Fırat'ın batı kıyısında keşif uçuşu gerçekleştiriyordu. Nehrin doğu kısmında da bizim Su-35 uçağımızdan başka kimse yoktu. ABD'li F-22 uçağı Suriye'nin doğusundan gelerek saldırı gerçekleştirir gibi davrandı. Çok yüksek irtifadan uçuyordu, daha sonra aşağıya iniş yaptı. Uçağımıza 100 metreden daha yakındı. Gerçek bir tehlikeydi. Su-35 uçaklarımıza yaklaştıktan sonra F-22 hızla doğuya, kendi bölgesine gitti. Olay 20 dakika sürdü. Su-35 de daha sonra görev yerine gitti. F-22 yine görüldü, aynı şeyler yine yaşandı. Su-35 bir kez daha geldi ve F-22 yine gitti. Tehlikeli bir oyun oynadı."

'TERÖRİSTLER YOĞUN OLARAK CİHAT-MOBİL KULLANIYOR'



Gerasimov, Suriye'deki teröristlerin yoğun olarak patlayıcı yüklü cihat-mobiller kullanmasının, Rusya ve Suriye ordusunu eylemlerinde düzenlemelere gitmeye zorladığını belirtti.

"Sürekli olarak düzenlemeler yapılıyor. Zira eylem biçimleri değişiyor" diyen Gerasimov, militanların 2016'da her biri 400 kilogram patlayıcı yüklü cihat-mobil denilen araçlarla Halep'ten kaçabildiklerini söyledi.

'70 BİN MİLİTANA KARŞI KOYDUK'



Gerasimov, 30 Eylül 2015'de operasyonlarına başlayan Rusya ordusunun 70.000 IŞİD militanına karşı koyduğunu ve bunlardan 60.000 kadarının öldürüldüğünü aktardı.

'DAEŞ LİDERLERİ, ORTADOĞU VE BATILI EĞİTMENLER TARAFINDAN EĞİTİLİYORDU'



Gerasimov "Suriye'de olayların başlamasından beri, örgütlerin taktikleri ve eylemlerini gözlemliyorduk. DAEŞ oluşumlarında bir dizi Ortadoğu ve Batı ülkesinden eğitmenler tarafından eğitilen liderler vardı. Irak ordusundan eski subaylar da vardı" dedi.

Militanların çatışmalar sırasında Irak ve Suriye ordusuna ait çok sayıda silahı ele geçirdiğini belirten Gerasimov "Ellerinde 1500 tank ve zırhlı araç, 1200 silah ve havan topu da…" ifadelerini kullandı.

‘ŞOYGU, PUTİN'İ HER HAFTA BİLGİLENDİRİYOR'



Gerasimov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i haftada bir-iki kez Suriye'deki durumla ilgili bilgilendirdiğini kaydetti. Gerasimov "Putin hedefleri, görevleri belirliyor. Askeri operasyonların dinamiği ile ilgili tüm bilgilere sahip" dedi.

'AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA DAİMİ BİR RUS DONANMASI OLACAK'



Gerasimov, Suriye'deki operasyonların tamamlanmasının ardından Akdeniz'in doğusunda daimi bir Rus donanmasının olacağını da söyledi.

Gerasimov "Geri çekilmeyeceğiz. Gemilerimiz şimdilerde Akdeniz'de görev yapıyor ve orada daimi olarak kalacağız" dedi. Gerasimov, 60-70 insansız hava aracının (İHA) Suriye'de her gün keşif uçuşu yaptığını da söyledi.