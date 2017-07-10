Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 'Amiral Essen' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait, 751 borda numaralı ve 'Amiral Essen' isimli fırkateyn bu sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na Karadeniz’den giriş yaptı. 08.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçen savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan 23 Haziran’da yapılan açıklamada, "Rusya Donanması’nın Amiral Essen, Amiral Grigorociç fırkateynleri ve Krasnodar denizaltısı Akdeniz’in doğusundan Suriye’deki DEAŞ hedeflerine 6 Kalibr kruz füzesi fırlattı" ifadeleri kullanılarak, söz konusu geminin Türkiye ve İsrail’e haber verilerek DEAŞ’ı vurduğu açıklanmıştı.