Rus gazeteciden flaş açıklama: Rusya'nın Afrin planı Türkiye sayesinde...

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Rus gazeteci Romanovskiy, Ankara'nın YPG'yi uluslararası topluma terörist olarak nitelediğini ve operasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Rus Federal Haber Ajansı'nın muhabiri Romanovskiy, "Mesele şu ki uluslararası toplum, mevcut durum kapsamında, Kürtlerin teröre karşı mücadeleye dahil edilmesinin verdiği üstünlüğü tam olarak kavramış değil.

NATO'nun ikinci en büyük askeri gücüne sahip Türkiye, YPG için terörist diyor. Uluslararası toplum büyük bir sabırla yaşananları izliyor ve Afrin konusunda ABD ile Rusya arasında çatışma çıkmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA, TÜRK KIRBACI SAYESİNDE...

Rus muhabir, "Rusya, Türk kırbacı sayesinde Kürtleri (!) Şam'la yakınlaşmaya itmeye çalışıyor. Yani artık Kürtlerden yanıt bekleniyor" dedi.