Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’

Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dimitriy Kiselev, resmi Rossiya 1 kanalında sunduğu haftalık haber programı Vesti Nedeli'de Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirdi.

ERDOĞAN ABD'NİN PLANINI ÇOKTAN ÇÖZDÜ

Rus gazeteci, “Erdoğan’ın nedenleri belli Suriye’nin kuzeyinde Kürt devletinin kurulmasına müsade etmemek. Zira bu manyetik gibi olacak. Bu manyetik Türkiyeli Kürtleri de çekecek. Onlar da tabii ki Türkiye’nin bir parçasını yanlarına alıp gidecek. Evet, anlaşılan ABD’nin böyle bir ilan edilmemiş planı var. Erdoğan ise bu planı çoktan çözdü.” yorumunda bulundu