Rus Diplomatlar Washington'u...

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Amerika yönetimi tarafından ABD'den gönderilen Rus diplomatların Washington'u terk etti.
Büyükelçiliğin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Rus diplomatları taşıyan uçak Washington'dan kalktı. Herkes ülkesine geri dönüyor" denildi.
Geçtiğimiz Perşembe günü ABD Başkanı Barack Obama İdaresi, seçimlere müdahale edilmesi ve Rusya'da çalışan Amerikalı diplomatlara baskı yapılması sebebiyle 9 Rus kuruluşu, şirketi ve vatandaşlara yaptırım uyguladı. Aynı zamanda 35 Rus diplomatın ABD'den gönderilmesine karar verildi.