Rus diplomat Atina'da ölü bulundu!

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görev yapan bir üst düzey memur evinde ölü olarak bulundu.

Rus diplomat Atina'da ölü bulundu!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 22:19
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Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki Andrei Malanin isimli diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina'nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

 
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