Rus denizaltısı harekete geçti… Füze fırlattılar

İç savaş ülkesi Suriye'nin Irak sınırında terör örgütü DAEŞ'in kökü kazınıyor. Rusya'nın desteğiyle ilerleyen Suriye ordu birlikleri, teröristlerin elinde tuttuğu son önemli kent Deyr ez Zor'u geri almak üzere.

Teröristler sıkıştıkları birkaç mahallede direnmeye çalışırken, geçen haftalarda alınan stadyum insansız hava aracıyla görüntülendi. Stadyumun savaştan sonra simsiyah noktalara dönüştüğü ve karardığı net şekilde görülüyor.

Halihazırda sınırın Irak tarafında da sıkışan DAEŞ'in artık elinde yalnızca Fırat Nehri havzasında yer alan birkaç küçük yerleşim birimi kaldı.

Terör örgütü, Ekim ayı içerisinde fiili başkenti Rakka'yı yitirdi. Rusya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada katil sürüsü DAEŞ'in Suriye'de kontrol ettiği yerlerin yüzde 85'ini kaybettiğini duyurmuştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinde silahlar sussa da, zaman zaman rejime bağlı güçler saldırı düzenliyor.

Bugün Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki bir okula top mermisi isabet etti.

Reuters haber ajansı, Cisrin kasabasındaki okulda 10 kadar can kaybı olduğunu bildiriyor. Yaşamını yitirenlerden dördü çocuk.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 30 kadar da yaralı olduğunu açıkladı. Salı sabahından bu yana topçu ateşine maruz kalan diğer beldeler Duba, Sekba, Mesraba Harasta, Ayn Terma, Hazza ve Kafr Batna.

Saldırının gerçekleştiği Cisrin kasabasında elektrik ve sular kesik.

YARDIM KONVOYU ULAŞTI

Dün Doğu Guta'ya yardım çağrısı yapan Birleşmiş Milletler, bugün 49 TIR'lık konvoyun bölgeye ulaştığını duyurdu.

Çatışmasızlık bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'da, yaklaşık 400 bin insan yaşıyor.

Rusya 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyursa da bölge beş yılı aşkın süredir rejim kuşatması altında.

Reuters'in haberine göre Rus denizaltısı, Deyrizor'daki terör örgütü DAEŞ hedeflerine füze attı.

Veliky Novgorod adlı denizaltından 3 adet füze ateşlendiği belirtildi.