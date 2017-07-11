Rus danasına Türk denetimi

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcilerinin bugün Rusya’daki dana ve koyun eti üreticilerini denetlemeye başlayacağı belirtiliyor.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’nın (Rosselhoznadzor) açıklamasına göre Rus dana ve koyun eti üreticilerine yönelik denetim 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Türk heyetinin denetimi Moskova, Bryansk ve Orenburg bölgelerindeki üreticileri kapsayacak.