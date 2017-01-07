Rus Büyükelçisi suikastinde önemli bir gelişme daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırıda öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'na suikast sonrası operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Altıntaş'ın okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda olduğu o zaman okulun yemekhanesinde görev yapan, ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumunda olduğu belirtilen S.E. ve yeğeni N.İ. ile saldırgan Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan ve FETÖ/PDY bağlantısı bulunduğu belirlenen polisler İ.E., A.Y., E.E. ve Z.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.



ETKİN PİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANMAK İSTEDİLER



Mahkemede ifade veren zanlılardan İ.E., FETÖ/PDY toplantılarına katıldıkları dönemde terör örgütü olduğunu bilmediklerini, dini duygularının istismar edildiğini, bu yüzden etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti.

Bir diğer zanlı A.Y. de örgüt toplantılarına çağrıldığı birkaç kahvaltıya katıldığını, ancak devlete zarar verecek bir faaliyette bulunmadığını söyleyerek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi.

Şüphelilerden E.E. de örgüt toplantılarının yapıldığı 'dershane' tabir edilen yere bilmeden katıldığı için pişman olduğunu, cahilce davrandığı için pişman olduğunu söyledi.