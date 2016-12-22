Rus Büyükelçi'nin ölümünü aydınlatmak için Apple'dan yardım isteniyor!

Geçtiğimiz günlerde hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin kullanmış olduğu iPhone 4s model telefonun, delil olarak kullanılacağı ortaya çıktı. Ancak ortada şöyle bir durum var. iPhone 4s'in tuş kilidi çözülemiyor!

Teknolojioku sitesinde yer alan habere göre; Türkiye, Apple'dan bu konuda yardım istemek için kolları sıvamış durumda. Türkiye'ye bu süreçte Rusya da yardım edecek ve iPhone’un tuş kilidini açmak için özel bir teknik ekip gönderecek.

Ancak geçmişte yaşanan olayları hatırlarsak, Apple, Türkiye ve Rusya'ya yardım etmeyecektir. Bildiğiniz gibi FBI da benzer bir durum için Apple'dan yardım istemiş ancak Apple kullanıcı gizliliğini ihlal etmemek için FBI'a yardım etmemişti.

iPhone 4s'in iOS 10 güncellemesi almadığı için güvenlik açıklarının olabilme ihtimali çok yüksek. Türkiye ve Rusya hükümeti ortak çalışma sonucunda iPhone 4s'in kilidini kırıp içerisindeki bilgilere kolayca ulaşabilir. 4 haneli bir tuş kilidinin olduğunu göz önünde bulundurursak bu sürecin daha hızlı işleyeceğini söyleyebiliriz.

Katilin kullanmış olduğu iPhone 4s'in içerisindeki bilgiler sayesinde davanın sonuçlanma süreci hızlanabilir ve bu hain saldırıyı düzenleyip ülkemizi kimin zor duruma soktuğu ortaya çıkabilir. Bakalım iPhone 4s'in kilidini Türkiye ve Rusya ortak çalışıp çözebilecek mi?