Cloudflare

Rus Büyükelçi'nin ölümünü aydınlatmak için Apple'dan yardım isteniyor!

Türkiye, Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin iPhone 4s model telefonunun şifresini kırmak için Apple'dan yardım istiyor.

Rus Büyükelçi'nin ölümünü aydınlatmak için Apple'dan yardım isteniyor!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 23:33
Bu haber 1.763 kez okundu

Geçtiğimiz günlerde hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin kullanmış olduğu iPhone 4s model telefonun, delil olarak kullanılacağı ortaya çıktı. Ancak ortada şöyle bir durum var. iPhone 4s'in tuş kilidi çözülemiyor!

Teknolojioku sitesinde yer alan habere göre; Türkiye, Apple'dan bu konuda yardım istemek için kolları sıvamış durumda. Türkiye'ye bu süreçte Rusya da yardım edecek ve iPhone’un tuş kilidini açmak için özel bir teknik ekip gönderecek.

Ancak geçmişte yaşanan olayları hatırlarsak, Apple, Türkiye ve Rusya'ya yardım etmeyecektir. Bildiğiniz gibi FBI da benzer bir durum için Apple'dan yardım istemiş ancak Apple kullanıcı gizliliğini ihlal etmemek için FBI'a yardım etmemişti.

iPhone 4s'in iOS 10 güncellemesi almadığı için güvenlik açıklarının olabilme ihtimali çok yüksek. Türkiye ve Rusya hükümeti ortak çalışma sonucunda iPhone 4s'in kilidini kırıp içerisindeki bilgilere kolayca ulaşabilir. 4 haneli bir tuş kilidinin olduğunu göz önünde bulundurursak bu sürecin daha hızlı işleyeceğini söyleyebiliriz.

Katilin kullanmış olduğu iPhone 4s'in içerisindeki bilgiler sayesinde davanın sonuçlanma süreci hızlanabilir ve bu hain saldırıyı düzenleyip ülkemizi kimin zor duruma soktuğu ortaya çıkabilir. Bakalım iPhone 4s'in kilidini Türkiye ve Rusya ortak çalışıp çözebilecek mi?

 
EtiketlerRus BüyükelçiAndrey KarloviPhone 4sFBIbilimteknolojiTeknoloji haberleriEn son teknolojison teknoloji2016 teknoloji2016 teknoloji haberlerimicrosoftgoogleappleyandexyahoobingsamsungwhatsappfacebookinstagramtwitterpokemoniphonesonylinuxsosyal medyamobil uygulamalartabletinternet
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Antimadde atomunun boyu ölçüldü!Antimadde atomunun boyu ölçüldü!

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi laboratuvarında, 20 yıldır uğraşılan antimaddenin boyu…

Rus Büyükelçi'nin ölümünü aydınlatmak için Apple'dan yardım isteniyor!Rus Büyükelçi'nin ölümünü aydınlatmak için Apple'dan yardım isteniyor!

Türkiye, Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin iPhone 4s model telefonunun…

Hava kirliliği uzaydan izlenecekHava kirliliği uzaydan izlenecek

Çin, atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı…

Galaxy S8'le birlikte canavar modu geliyor!Galaxy S8'le birlikte canavar modu geliyor!

Samsung Galaxy S8'in çok güçlü bir telefon olacağından artık neredeyse…

Çin bunu da yaptı, o uyduyu fırlattıÇin bunu da yaptı, o uyduyu fırlattı

Çin, atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı…

Kairos Saadet Zinciri Batıyor Mu?Kairos Saadet Zinciri Batıyor Mu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı yeni saadet zinciri…

Seo Çalışmaları ve ÖnemiSeo Çalışmaları ve Önemi

İnternet sitelerinin en büyük kuruluş amacı ziyaretçilere ulaşmasıdır.

Yeni iMac'ler harika olacak!Yeni iMac'ler harika olacak!

Apple, 2017 yılında tanıtacağı iMac modelleri için iddialı sözler sarfetti.…

Elon Musk'tan çılgın proje!Elon Musk'tan çılgın proje!

Tesla Motors başkanı Elon Musk şimdi de yeni bir projeyle…