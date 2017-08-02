Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rus büyükelçiliğine saldırı

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan saldırısı düzenlendiği bildirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:25
Rus büyükelçiliğine saldırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İki havan mermisinin Rusya Büyükelçiliği'nin sınırları içine düştüğü, iki havan mermisinin de elçiliğe yakın bir noktada infilak ettiği belirtilirken saldırıda can kaybı olmadığı, küçük çapta maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

RUSLAR SALDIRIYI KINADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki Rus büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı kınadı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:25
  1. rusya büyükelçilik
  2. rus büyükelçiliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev hamle
    1. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
    2. Batman'da minibüs ile otomobil..
    3. Ferrari'nin karı yükseldi
    4. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
    5. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
    6. Zebranın hazin sonu
    7. Trump imzayı attı
    8. Yangının zararı büyük oldu
    9. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
    10. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
    11. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
    12. Düzyatan: Birileri benim diziden..
    13. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
    14. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
    15. Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor
    16. Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı..
    17. YAŞ sonrası terfiler açıklandı!
    18. Migrene iyi gelen yan etkisiz ilaç var..
    19. Rus büyükelçiliğine saldırı
    20. Muhaliflerden ani saldırı!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!