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Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan topu mermisi atıldığını bildirdi.

Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 00:46
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Zaharova yaptığı açıklamada, Şam’da silahlı grupların kontrolünde bulunan bölgeden öğleden sonra gelen bir havan topu mermisinin büyükelçilikte bulunan konsolosluk bölümünün girişine yakın bir yere düştüğünü belirtti.

Meydana gelen patlamadan dolayı can kaybı ve yaralanan kimse olmadığını kaydeden Zaharova, büyükelçilikte sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Bu saldırının, aşırıcıların Suriye’de ateşkesi bozmaya yönelik girişimi olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Zaharova, “Rusya’nın diplomatik misyonuna yapılan bu saldırı kabul edilemez ve kararlı bir şekilde kınanmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün de Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğunu bildirmişti.

 
EtiketlerZaharova
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Veysel ceylan

Ulan yaşmaklı kadın kılıklı bedevi hala akıllanmadınızmı batılılar osmanlının yıkılmasından sonra bütün dünyayı özellikle müslümanları sömürüyor özelliklr sizin kadınlara tecavüz ediyor oturdunuz abd kucağına artık yeter şerefsizler uyanın artık tek çare rusyayla ittifak!!!!!!!!

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Veysel ceylan

Ulan yaşmaklı kadın kılıklı bedevi hala akıllanmadınızmı batılılar osmanlının yıkılmasından sonra bütün dünyayı özellikle müslümanları sömürüyor, kadınlara tecavüz ediyor oturdunuz abd kucağına artık yeter şerefsizler uyanın artık tek çare rusyayla ittifak!!!!!!!!

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