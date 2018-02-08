Rus büyükelçiden rezalet 'PYD' açıklaması!
Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak, skandal açıklamalarda bulundu. Kinşak, Rusya'nın, PYD'nin Suriye hakkında yapılan herhangi bir müzakereden dışlanmasına karşı olduğunu söyledi.08 Şubat 2018 Perşembe 12:23
Kinşak yaptığı açıklamada, "PYD'nin herhangi bir görüşme formatından dışlanmasının, beklenenin aksine, zararlı olacağına inanıyoruz. Hmeymim'deki Rus uzlaştırma merkezi kanalıyla da olmak üzere, PYD ile sürekli olarak temastayız" ifadelerin kullandı.
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