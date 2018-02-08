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Rus büyükelçiden rezalet 'PYD' açıklaması!

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak, skandal açıklamalarda bulundu. Kinşak, Rusya'nın, PYD'nin Suriye hakkında yapılan herhangi bir müzakereden dışlanmasına karşı olduğunu söyledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:23
Rus büyükelçiden rezalet 'PYD' açıklaması!

Kinşak yaptığı açıklamada, "PYD'nin herhangi bir görüşme formatından dışlanmasının, beklenenin aksine, zararlı olacağına inanıyoruz. Hmeymim'deki Rus uzlaştırma merkezi kanalıyla da olmak üzere, PYD ile sürekli olarak temastayız" ifadelerin kullandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:23
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  3. Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak

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