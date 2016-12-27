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Rus Büyükelçi suikasti STV dizisinde yayınlanmış!

FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de Rus büyükelçi suikastını neredeyse birebir yayınlandığı ortaya çıktı. 'Nizama Adanmış Ruhlar' isimli dizide bir büyükelçi resim sergisine katıldığı sırada öldürülmek isteniyor. Büyükelçinin dizide öldürülmesinin sebebi ise Türkiye’nin yapacağı anlaşmayı iptal ettirip, ülkeler arasında kriz çıkartmak. Dizideki suikastçı “Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak. Ne olursa olsun, gerekirse çatışıp öleceğiz. Ama onu da öldüreceğiz” diyor.

Eklenme: 27 Aralık 2016, 21:09
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de 2 yıl önce yayınlanan dizide büyükelçi suikastının benzer bir yöntemle sahnelendiği ortaya çıktı. Samanyolu TV'de yayınlanan 'Nizama Adanmış Ruhlar-Ekip 1' isimli dizinin 2014 yılının Aralık ayında ekranlara gelen 89. bölümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü saldırıya neredeyse birebir benzeyen sahneler ve çok çarpıcı diyaloglar yer alıyor.

'Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak gerekirse öleceğiz'

Dizide aynı zamanda ressam olan suikastçi, sergi salonunda ekibi ile yaptığı toplantıda "Burada davamız adına yemin edelim. Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak. Ne olursa olsun, gerekirse çatışıp öleceğiz. Ama onu da öldüreceğiz."

Katil Altuntaş, 'buradan canlı çıkmayacağım' demişti

  • Bu diyalog akıllara hemen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren katil Mert Mevlüt Altuntaş'ın tetiği çektikten sonraki sözlerini getirdi. Katil Altuntaş, yerde ağır yaralı olarak yatan Karlov'a müdahale etmek isteyenlere "çekilin ben buradan canlı çıkmayacağım" diyerek karşı koymuştu.

'Yarınki anlaşmanın iptali için öldürülecek'

Suikastçinin devam eden sahnedeki sözleri ise bugün ile neredeyse birebir bağdaşıyor. Suikastçi ressam büyükeçinin neden öldürülmesi gerekiğini şöyle açıklıyor: "Yarınki anlaşmayı imzalarsa mahvoluruz. Türkiye'yi kimse tutamaz. Ortadoğu'nun yeniden yükselen yıldızı olur. Buna engel olmak zorundayız. Batı ile bu ülke köprüleri atmalı artık"

Rus elçi Moskova'daki anlaşmadan bir gün önce öldürüldü

  • Rus Büyükelçi Andrey Karlov, 21 Aralık'ta Moskova'da yapılan Rusya, Türkiye ve İran'ın yaptığı Suriye savaşının bitirilmesi anlaşmasından bir gün önce yani 20 Aralık'ta öldürüldü. Katil Mert Altuntaş, tam da Halep'teki tahliyelerin sürdüğü esnada tetiği çektikten sonra "Halep'in hesabı sorulacak" diye slogan atmıştı. FETÖ mensupları da katilin Türkiye'deki İslamcılara mensup olduğunu yazarak Rusya ile yapılacak anlaşmanın iptal edilmesi için uluslararası düzeyde enformasyon çalışması yapmıştı.


'Seni öldürüp ülkeleriniz arasında büyük bir kriz çıkartacağım'

Sergide ziyaretçilere servis yapan garsonlardan birisi silahını çıkararak büyükelçiye suikast girişiminde bulunuyor ancak oradaki polisler tarafından vurularak öldürülüyor. Daha sonra ressam silahını çekiyor fakat o da polisler tarafından öldürülüyor. Büyükelçi bu sefer de sevgilisi olarak yanına sızan suikastçı kadın tarafından bindikleri araçta öldürülmek isteniyor. Kadın, önce şoförü sonra da iki koruma polisini öldürdükten sonra büyükelçiyi aracından indirip silahını doğrultarak şunları söylüyor: "Seninle ilgili değil. Ülken adına Türkiye ile yapılacak anlaşmayı engellemek zorundayım. Bunun için seni öldürüp ülkeleriniz arasında büyük bir kriz çıkmasını sağlayacağım"

Rus büyükelçiye suikast STV dizisinde planlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de 2 yıl önce yayınlanan dizide büyükelçi suikastının benzer bir yöntemle sahnelendiği ortaya çıktı. Samanyolu TV'de yayınlanan 'Nizama Adanmış Ruhlar' isimli dizinin 2014 yılında ekranlara gelen 89. bölümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü saldırıya neredeyse birebir benzeyen sahneler ve çok çarpıcı diyaloglar yer alıyor.



İş adamını da dizide terörist yapmışlardı

Nizama Adanmış Ruhlar dizisi başka bir skandalla daha gündeme gelmişti. Dizinin yine 2014 yılında yayınlanan 63. bölümünde Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Aziz Karamehmetoğlu terörist gibi gösterilmişti.


Mart ayında ekrana gelen bölümde, Suriyelilerin kaldığı kampları ziyaret eden bir Türk generalin öldürülmesini araştıran ekip, bilgisayar başında İnterpol kayıtları taranmıştı. Bu sırada Karamehmetoğlu'nun fotoğrafı suçlu gibi bilgisayar ekranında net bir şekilde gösterilmişti.

Karamehmetoğlu, FETÖ'ye bağlı bağlı derneklerin dershanelerin kapatılmasına karşı yayımladığı bildirgesin imzası olmamasına rağmen ismini görmüş ve duruma tepki göstererek adını bildiriden sildirmişti.

 
EtiketlerTürkiyeRizeSuriyeİranAnkaraRusya21 AralıkAltuntaş
HABER YORUMLARI
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Güzide Eren

Türkiyede herkes uyumuş özellikle siyasette olanlar.Tarih okuduk ama tarihten ders almadık Dinsiz imansız Feto bütün yapacaklarını dizilerde gösterdi.Herkes uyudu.Dizide arkada karanlık kurulvar kararlarl alıyor.o dizilerde yapacaklarını hep gösterdi. Nefret ediyordum o dizilerden ama herkes izliyordu Devlete tavsiyem oyunlar cekmek için o dizileri izlemeleri

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Hasan Yorulmaz

yeni akit cok dogru cok dürüst cok gercekci cok tarafsiz cok demokratik cok evrensel haber yayinliyor. hayranim yeni akit kadrosunu. hic yalan yok, hep dogrulari yayinliyorlar. yeni akit müslümanlarin gazetesi,

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fatih gegin

Abilerim tamam bu adamlar hain de siz bari yapmayın bu ucuz teorileri

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kml

Bunlar öyle az buz değil...vay kanı bozuk . vay...vay .vay... Allahim cümle hainleri sana havale ediyoruz..

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