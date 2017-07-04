Rus bayrakları hala sınırımızda asılı!

Kilis’in karşı tarafında yer alan terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayrakları, yaklaşık iki aydan bu yana yerinde duruyor. Merkeze bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye bayraklarının yakınında silahlı kişilerce nöbet tutuluyor.

RADAR CİHAZLARI VAR

Üzerinde radar cihazı olduğu öğrenilen bir araç da silahlı kişilerin bulunduğu alanda bekletiliyor. Terör örgütü PYD’nin oluşturduğu nöbet noktası ve çevresine asılan bayraklar, sınır köylerinden de görülebiliyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı obüs gönderildiği ve güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin önlemlerini artırdığı öğrenildi. Bayraklar, 11 Mayıs’ta terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG tarafından asılmıştı.