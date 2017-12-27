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Rus basınında müthiş Türkiye iddiası

Rus basınında, 'Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı' açıklaması yer ardı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:28
Rus basınında müthiş Türkiye iddiası

Kommersant gazetesine konuşan Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve  bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İLK SEVKİYAT MART 2020

"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ihsanihsan26 dk önce
    rusyadan kazık yemişiz kendimiz yapmaya çalışalım füzeleri
  • OsmanOsman1 sa önce
    Kocasalak 15 yıldır bir yazılım şirketi bile kurulmadı sen neyin kafasında sin
  • SATİLMİS SİMSEK SATİLMİS SİMSEK 1 sa önce
    NİYE İKİ SENE SONRA BİRAN ÖNCE GÖNDERSİNLER SANKİ ELLERİNDE YOKMU MART 2020DİYORLAR BİZİM DÖRT TARAFIMIZ DENİZLERLE BEŞ TARAFIMIZ HAİNLERLE VEDE DÜŞMANLARLA KAPALIYKEN
  • İsmail İsmail 1 sa önce
    Şu andaülkemizde ve uygun yerlerde konuşlu.Bütün bu sürünceme,abd ve nato yu oyalama taktigiydi.Selam ve selam
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Beş yıl içinde biz bunların daha da gelişmiş olanını yapıp satacağız, yazın bir kenara.

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