Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde kayboldu

21 mürettebatlı Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde kayboldu. Rus yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde kayboldu

Rus yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Vostok isimli bir Rus balıkçı teknesi, 21 kişilik mürettebatıyla birlikte Japon Denizi'nde kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü söylendi. 

Japon Denizi bölgesindeki Primorsky Krai sahiline yaklaşık 200 km mesafede, balıkçı gemisine ait bir acil durum sinyali bulunduğı ifade edildi. 

Açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanlığı da kayıp balıkçı teknesini bulmak için Mi-8 helikopterlerini gönderdi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:04
  1. rus balıkçı teknesi
  2. japon denizi
  3. kayıp
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
    1. Fırtına nedeniyle balık tezgahları boş..
    2. Kuzey Koreliler Güney Kore'ye girdi
    3. Masanın da sahanın da aktörü Türkiye
    4. Firari FETÖ'cü Türkiye'ye iade edildi
    5. Kıbrıs'ta AB parasıyla 'Türkiye'..
    6. CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'nu..
    7. Diriliş'te Afrin operasyonuna müthiş..
    8. Meteoroloji'den fırtına uyarısı
    9. Haddini aşan Yunan başkana Aziz..
    10. Gaziyi otobüsten indirdi! İstersen..
    11. İngiltere'den Batı'ya Türkiye için..
    12. Adana'da sahildeki otomobil sulara..
    13. NYT: Amerika, Türkiye’ye karışık mesaj..
    14. Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde..
    15. Afrin'de YPG'nin sonu geliyor! Ruslar..
    16. Adana'da kar yol kapattı
    17. CHP'li Özgür Özel: 15 Temmuz darbe..
    18. Volkan Şen'den sürpriz transfer!
    19. Katil İsrail'den skandal yasa..
    20. Dünya devinden Türkiye açıklaması:..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...