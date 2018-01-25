Rus balıkçı teknesi Japon Denizi'nde kayboldu

Rus yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Vostok isimli bir Rus balıkçı teknesi, 21 kişilik mürettebatıyla birlikte Japon Denizi'nde kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü söylendi.

Japon Denizi bölgesindeki Primorsky Krai sahiline yaklaşık 200 km mesafede, balıkçı gemisine ait bir acil durum sinyali bulunduğı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanlığı da kayıp balıkçı teknesini bulmak için Mi-8 helikopterlerini gönderdi.