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Rus bakanı taciz eden uçak o ülkeye ait

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağını sıkıştıran F-16'ların Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu iddia edildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:08
Rus bakanı taciz eden uçak o ülkeye ait

Polonya'da yayın yapan RMF FM'in ismini gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yapmak için Kaliningrad'a gittiği sırada Şoygu'nun uçağını taciz eden F-16'lar Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait.

POLONYA: PİLOTLARIN EYLEMLERİ, NATO STANDARTLARINA UYGUNDU

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı, F-16 pilotlarının eylemlerinin, uluslararası hava sahasında yabancı uçaklara refakat etmeye ilişkin NATO standartlarına uygun olduğunu savundu.

Dün Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı F-16'lar, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:08
  1. Polonya
  2. Rusya
  3. Sergey Şoygu
  4. F-16
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