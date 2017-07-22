Lavrov alay etti: Trump ve Putin belki birlikte tuvalete gitmiştir

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Almanya'daki G20 zirvesinde gizlice görüştüğü haberleri, gündemdeki sıcaklığını koruyor.

NBC televizyonunda bir programa katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu haberlerle alay etti ve "Belki birlikte tuvalete gitmişlerdir" dedi.

Lavrov, Vladimir Putin ile Donald Trump’ın zirve başlamadan önce bekleme odasında da bir araya geldiklerini ve üçten fazla kez görüşmüş olabileceklerini aktardı:

"Toplantı başlamadan önce bir arada bulundukları bir oda var. Oraya sonuçta, bir otobüsün içinde hep birlikte gelmiyorlar. Pekala üç kereden daha fazla görüşmüş olabilirler. Belki de tuvalete birlikte gittiler. Bu da dördüncü buluşma olmuştur."

Lavrov'a göre ABD lideri seçimi kazandığı günden bu yana itibarsızlaştırmaya çalışılıyor.

Mayıs ayında Washington'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray'da Trump'la buluşmuştu. Bu buluşmadan sonra Trump bazı gizli bilgileri Rus muhataplarıyla paylaştığını doğrulamıştı. NBC'deki programda Lavrov'a söz konusu haber de soruldu. Rus bakan, kendisine verilen bilgilerin aslında gizli olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'le ilk yüz yüze görüşmesini Hamburg'daki G20 zirvesinde gerçekleştirmişti.

Putin'le resmi ikili görüşme dışında baş başa temasta bulunmadığını savunan Trump, haberlerde sözü edilen yemeğe tüm liderlerin ve eşlerinin davetli olduğunu Twitter hesabından duyurdu. Trump, mesajında "Putin ile gizli yemekte görüştüğüme dair sahte haber 'hastalıklı.' Tüm G20 liderleri ve eşleri, Alman Şansölyesi’nin davetlisi olarak oradaydı. Medya bunu gayet iyi biliyor" dedi.