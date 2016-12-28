Cloudflare

Rus ayısı TV programında sunucuya saldırdı

Rusya'da bir televizyon programına katılan eğlence ekibi, ayıya kostüm giydirerek dans provası yaparken programın sunucusu ayıya dokunmak isteyince ayının saldırısına uğradı.

Eklenme: 28 Aralık 2016, 18:35
Bu haber 8.065 kez okundu
 
Etiketlerayı saldırısırus ayısı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Işık ihlali zincirleme kazaya yol açtı!Işık ihlali zincirleme kazaya yol açtı!

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da ışık ihlali yapan motosiklet, feci bir kazaya…

Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödeyecekti!Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödeyecekti!

Tayland’da dikkatsiz sürücü, motosikletiyle önünde seyreden taksiye çarptı. İşte o…

'Noel Baba'nın başına silah dayadılar!'Noel Baba'nın başına silah dayadılar!

Aydın Nazilli'de Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını ilginç…

'FETÖ ablaları'nın değişimi'FETÖ ablaları'nın değişimi

Sakarya'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına…

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?

İstanbul'da bugün akşam 18:00'den itibaren kar yağışının etkili olması ve…

İstanbul için kırmızı alarm verildi!İstanbul için kırmızı alarm verildi!

Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken AKOM İstanbul…

'Polis amcası üşüyor' diye ağlayan çocuk!'Polis amcası üşüyor' diye ağlayan çocuk!

Mersin'de sıcacık otomobilinde ailesiyle birlikte seyahat eden 7 yaşındaki bir…

Baba ve kızı sel sularına kapıldıBaba ve kızı sel sularına kapıldı

Mersin'de geceden beri etkili olan yağışlar sele neden oldu. Birçok…

15 Temmuz şehitleri anısına 15 bin lale ekildi15 Temmuz şehitleri anısına 15 bin lale ekildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki mesire alanında oluşturulan bölüme, 15 Temmuz şehitleri…