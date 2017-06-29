Rus askerleri Afrin'den çekiliyor!

TSK’nın, terör örgütü PKK/PYD işgali altında olan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kenti çevresine yaptığı üst düzey askeri yığınak devam ederken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı.

RUS ASKERİ ÇEKİLİYOR MU?

Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapacağı iddiaları konuşulurken bölgede konuşlu Rus askerlerinin bulundukları üsleri boşalttıklarına dair görüntüler yayınlandı. Afrin'de çekildiği iddia edilen fotoğraflarda Rus askerlerinin bulunduğu gözlem üssü boşaltılmış olarak gözüküyor.

Afrin'deki üsde Rus askerleri görüntülenmişti

TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE ANLAŞMAK ÜZERE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Türkiye gazetesinden Çetin Erçetin bugünkü haberinde, Rus askerlerinin de bulunduğu Afrin'e operasyon için son 12 günde Moskova ile Ankara arasında 9 telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Haberde, Türkiye'nin, Rus askerlerinin Afrin'den çekilmesini talep ettiği belirtilirken büyük oranda anlaşma sağlandığı ileri sürülmüştü.

RUSYA BU İŞE NE DİYOR?

SETA’dan Ufuk Ulutaş’a göre son dönem ABD ile iyice yakınlaşan PYD’ye Moskova sıcak bakmıyor; Halep’i ele geçirmek için yaptığı işbirliği de bugün için geçerliliğini sürdürmüyor.

Ayrıca Moskova’nın İdlib bölgesinde birlikte hareket etmek için Ankara ile yeni mutabakatı da bulunuyor.

Türkiye, bölgedeki El Kaide unsurlarından arındırılması ve Astana sürecinde sağlanan ateşkesin korunması için İdlib’de Rusya ile işbirliğini sağlam tutmakta kararlı.