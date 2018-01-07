Rus askeri üssüne İHA ile saldırı

Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan Rus üssüne saat 21 sıralarında insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Hmeymim Rus Askeri üssünden yapılan açıklamada, "kimliği belirsiz unsurlar tarafından askeri bölgemize saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Kısa süreli çatışma görüntülerinin de kaydedildiği olayda bir S-400 rampası ile 1 adet savaş uçağının isabet aldığı iddia ediliyor.

Esed rejimine yakın kaynaklar da saldırıyı doğruladı.

Rusya'nın ülke dışında inşaa ettiği en büyük askeri üslerden Hmeymim 31 Aralık gecesi de havan saldırısına uğradı.