'Rus askeri çekildi' iddiaları için Rusya'dan flaş açıklama!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı. Anadolu Ajansı bugün geçtiği haberde Rus askerlerinin Afrin'den çekildiklerini iddia etmişti.19 Ocak 2018 Cuma 22:17
BBC Türkçe'nin haberine göre Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt veren Lavrov, “Afrin'deki güçlerimizi çektiğimize yönelik haberlerin gerçekle alakası yok” ifadelerini kullandı.