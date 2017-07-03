Rus araçları ile vurmaya başladılar

YENİAKİT.COM.TR - Astana zirvesi ile çatışmazlık bölgeleri arasında bulunan Başkent Şam'ın Cobar ve Doğu Guta ilçelerine katil Esed rejiminin saldırıları sürüyor.

Çatışmasızlığı ihlal eden Esed güçleri, Doğu Guta ileçesine Rusya'nın Suriye'ye özel olarak getirdiği mayın temizleme aracı UR77 ile saldırıyor.

Rus askeri araçlarının bölgede Muhaliflere karşı kullanılması, Astana'da imzalanan Rusya-Türkiye-İran muatabakatını ihlal anlamına geliyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr