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Rus araçları ile vurmaya başladılar

Katil Esed Rejimi Suriye'nin başkenti Şam'ın Cobar ve Doğu Guta ilçelerine saldırılarını sürdürüyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:10
Rus araçları ile vurmaya başladılar

YENİAKİT.COM.TR - Astana zirvesi ile çatışmazlık bölgeleri arasında bulunan Başkent Şam'ın Cobar ve Doğu Guta ilçelerine katil Esed rejiminin saldırıları sürüyor. 

Çatışmasızlığı ihlal eden Esed güçleri, Doğu Guta ileçesine Rusya'nın Suriye'ye özel olarak getirdiği mayın temizleme aracı UR77 ile saldırıyor. 

Rus askeri araçlarının bölgede Muhaliflere karşı kullanılması, Astana'da imzalanan Rusya-Türkiye-İran muatabakatını ihlal anlamına geliyor.

 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:10
  1. suriye
  2. şam
  3. astana
  4. çatışmasızlık
  5. ateşkes
  • ..........1 sa önce
    Tüm rejim tankları ve ucakları ve topları imha edilmeli idi şimdiye kadar.
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