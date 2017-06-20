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Rumları panikleten haber: Ya çözüm ya da...

İsviçrenin Crans-Montana bölgesinde 28 Haziranda başlayacak Kıbrıs konferansı öncesinde çıkan bir haber Kıbrıs Rum yönetimini paniğe soktu.

20 Haziran 2017 Salı 19:14
Rumları panikleten haber: Ya çözüm ya da...

Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, BM'nin garantör ülkelerin de katılacağı zirvesi için hazırladığı yol haritasında, tarafların anlaşmaya varması halinde federal Kıbrıs'ın yeni bir kuruluş anlaşmasıyla ortaya çıkmasını, anlaşma uygulanırken Türk ve Rumlar arasında sorun çıkarsa da kadife ayrılıkla, Kıbrıslı Türklerin tanınmış bir devlet olarak yoluna devam etmesini öngördüğünü yazdı. BM ve Rum yönetimi haberi anında yalanladı.

GARANTÖRLÜĞÜ KALDIRMANIN YOLU

Rum yönetimini paniğe sokan Fileleftheros'un haberine göre BM'nin zemin yokladığı yol haritası şöyle:

*Kıbrıs'ta yeni bir kuruluşu anlaşması yapılacak. Bu anlaşmayla KKTC ve Kıbrıs Rum yönetimi federal çatı altında birleşecek. 
*Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den oluşan, Adaya tek yanlı müdahale hakkı veren garantörlük anlaşması kaldırılacak. 950 Yunan, 750 Türk askeri, yeni kurulacak devleti dış tehditlerden korumak için oluşturulacak çok uluslu güç bünyesinde Adada kalmaya devam edecek. 
*Anlaşmadan sonra Türk ve Rumlar arasında ciddi sorunlar çıkması, federasyonun bozulması halinde taraflar kadife ayrılıkla eski sisteme dönecek. Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yoluna devam edecek, Türkler ise, KKTC'nin adını değiştirerek başka bir isimle tanınmış bir devlet olacak.

RUMLAR VE BM HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Rum yönetiminde bomba etkisi yaratan haberin ardından Rum hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis, yeni bir kuruluş anlaşmasıyla mevcut Kıbrıs Cumhuriyetinin lağvedilmesini söz konusu olmadığını söyledi. 
Benzer bir açıklamayı BM'nin Adadaki sözcüsü Alim Sıddık da yaptı. Sıddık, haberin tamamen yanlış olduğunu ve BM'nin hazırladığı yol haritasının yeni bir cumhuriyet kurulmasını içermediğini belirtti, Taraflar Cenevre'de müzakere edecek, BM somut öneri sunmayacak'' dedi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:14
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. İsviçre
  4. Kıbrıs
  5. Yunanistan
  6. Fileleftheros
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